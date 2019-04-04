27 томских кошек, собак и один сурикат побывали в этом году за границей

СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-04T10:24:19+03:00

Животные ездили в США, Англию, Канаду и Таиланд, Израиль и другие страны Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Для путешествия с ними хозяева оформляли специальный документ

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Россельхознадзор по Томской области за 1 квартал 2019 года оформил 24 ветеринарных сертификата для вывоза животных за границу.

В дальние страны из Томской области отправились путешествовать один сурикат, 27 кошек и собак.

Животные ездили в США, Англию, Канаду и Таиланд, Израиль, а также в государства-члены ЕС: Германию, Грецию, Италию, Данию, Францию, Болгарию, Польшу, Швецию, Литву и Латвию. На Украине побывал один кот.

Ветеринары утверждают, что не нужно бояться перелетов с пушистым любимцем. Чужая страна и оформление непонятных документов на непонятном языке — не всегда страшная процедура. Оформить все документы лучше заблаговременно, и если возникают какие-то вопросы, не полениться и позвонить в ветеринарную службу: 903-980.

Для оформления ветеринарного свидетельства формы № 1 можно прийти по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 109А, каб 418, тел. 45-21-65). Его по месту пересечения границы или в регионе проживания заменят на ветеринарный сертификат формы № 5а.

ИСТОЧНИК KP.RU