2019-04-04T10:14:30+03:00
Происшествия

Пятеро томичей незаконно вырубили лес на 2,5 млн рублей

Участникам группировки грозит до 7 лет лишения свободы
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В ходе обысков у «черных лесорубов» нашли конфисковали спецтехникуВ ходе обысков у «черных лесорубов» нашли конфисковали спецтехникуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В окрестностях деревни Поздняково Томского района, задержали группировку из пяти человек, которые незаконно рубили деревья.

Они спилили сосны и берез, растущие на территории кварталов № 24, 101, 93 выделов № 7,8,5, 26 Моряковского участкового лесничества Моряковского урочища. Сумма ущерба, составила свыше 2,5 млн рублей.

Сотрудники по борьбе с организованной преступностью установили личности подозреваемых. Ими оказались местные жители, 1982-1994 годов рождения.

В ходе обысков у «черных лесорубов» нашли конфисковали спецтехнику, грузовые автомобили, бензопилы, цифровые носители информации, документацию, используемые при совершении преступлений.

Всех задержанных арестовали. Максимально за такое преступление могут посадить на 7 лет за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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