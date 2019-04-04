Пятеро томичей незаконно вырубили лес на 2,5 млн рублей
В окрестностях деревни Поздняково Томского района, задержали группировку из пяти человек, которые незаконно рубили деревья.
Они спилили сосны и берез, растущие на территории кварталов № 24, 101, 93 выделов № 7,8,5, 26 Моряковского участкового лесничества Моряковского урочища. Сумма ущерба, составила свыше 2,5 млн рублей.
Сотрудники по борьбе с организованной преступностью установили личности подозреваемых. Ими оказались местные жители, 1982-1994 годов рождения.
В ходе обысков у «черных лесорубов» нашли конфисковали спецтехнику, грузовые автомобили, бензопилы, цифровые носители информации, документацию, используемые при совершении преступлений.
Всех задержанных арестовали. Максимально за такое преступление могут посадить на 7 лет за решетку.
ИСТОЧНИК KP.RU