Новое туристическое направление для томичей – Татарстан

СЕГОДНЯ 09:02 2019-04-04T09:02:50+03:00

В Татарстане есть брендовые мероприятия, куда мы планируем направлять обменные делегации Фото: Рамиль ГАЛИ

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Подписан договор о сотрудничестве в сфере туризма между Томской областью и Татарстаном. Его подписали председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов и начальник департамента по культуре и туризму Томской области Павел Волк. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, соглашение подразумевает сотрудничество по продвижению туристских возможностей, увеличению туристского потока между регионами, обмен опытом, реализацию совместных проектов.

- В Татарстане есть брендовые мероприятия, куда мы планируем направлять обменные делегации. С нашей стороны это прежде всего Праздник топора, — рассказал Павел Волк.

В Томской области туристов должны привлечь рыбалка, экологические маршруты, исторические места, природа и уникальные события.

ИСТОЧНИК KP.RU