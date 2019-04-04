2019-04-04T09:02:50+03:00
Туризм

Новое туристическое направление для томичей – Татарстан

Томск и Казань организуют «обмен» турами
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В Татарстане есть брендовые мероприятия, куда мы планируем направлять обменные делегацииВ Татарстане есть брендовые мероприятия, куда мы планируем направлять обменные делегацииФото: Рамиль ГАЛИ
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Подписан договор о сотрудничестве в сфере туризма между Томской областью и Татарстаном. Его подписали председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов и начальник департамента по культуре и туризму Томской области Павел Волк. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, соглашение подразумевает сотрудничество по продвижению туристских возможностей, увеличению туристского потока между регионами, обмен опытом, реализацию совместных проектов.

- В Татарстане есть брендовые мероприятия, куда мы планируем направлять обменные делегации. С нашей стороны это прежде всего Праздник топора, — рассказал Павел Волк.

В Томской области туристов должны привлечь рыбалка, экологические маршруты, исторические места, природа и уникальные события.

ИСТОЧНИК KP.RU

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