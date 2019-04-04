Чин из томского УМВД Олейник станет замминистра в Башкирии

СЕГОДНЯ 06:07 2019-04-04T06:12:39+03:00

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Полковник юстиции Олег Олейник, занимавший должность заместителя Управления МВД по Томской области станет заместителем министра внутренних дел по Башкирии. Указ о назначении Президент РФ подписал 1 апреля.

Известно, что Олейник возглавит в МВД республики главное следственное управление. в аналогичной должности он трудился и на томской земле.

Олегу Олейнику 53 года. Он родился в Куйбышеве, много лет проработал в полиции Тольятти, где прошел путь от рядового следователя до главы следственного управления. Далее являлся замначальника следственного главка УМВД по Самарской области. В Томск был назначен в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU