Соревнования для пенсионеров пройдут в Томске в честь Дня здоровья
В четверг, 4 апреля, в Томске состоятся спортивные соревнования «Молодые. Спортивные. Активные» для представителей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщила пресс-служба администрации города, мероприятие состоится на территории Советского района в спортивном комплексе «Сибиряк» (ул. Сибирская, 64/1) .
«Участники будут соревноваться в силе, ловкости, быстроте. В спортивных состязаниях участвуют шесть команд, мероприятие приурочено ко Всемирному дню здоровья», - пояснили в мэрии.
Для справки:
Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. Членами ВОЗ в настоящее время являются 194 государства мира.
ИСТОЧНИК KP.RU