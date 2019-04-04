Соревнования для пенсионеров пройдут в Томске в честь Дня здоровья

СЕГОДНЯ 05:43 2019-04-04T05:46:12+03:00

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В четверг, 4 апреля, в Томске состоятся спортивные соревнования «Молодые. Спортивные. Активные» для представителей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщила пресс-служба администрации города, мероприятие состоится на территории Советского района в спортивном комплексе «Сибиряк» (ул. Сибирская, 64/1) .

«Участники будут соревноваться в силе, ловкости, быстроте. В спортивных состязаниях участвуют шесть команд, мероприятие приурочено ко Всемирному дню здоровья», - пояснили в мэрии.

Для справки:

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. Членами ВОЗ в настоящее время являются 194 государства мира.

ИСТОЧНИК KP.RU