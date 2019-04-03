Мать пойдет под суд за издевательства над детьми в Томской области

СЕГОДНЯ 15:53 2019-04-03T15:59:16+03:00

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В Каргасокском районе Томской области направлено в суд уголовное дело местной жительницы, которая любит спиртные напитки больше родных детей. 42-летняя женщина является матерью двух маленьких сыновей, которые вместо заботы видят от нее одни издевательства. Мать не водит их к врачам, плохо кормит, ругает и бьет. Себе в алкоголе, между тем, никогда не отказывает.

«По версии дознания, с ноября 2018 года по февраль 2019 года женщина не заботилась о здоровье двух своих малолетних сыновей, которым приходилось проживать в антисанитарных условиях. Злоупотребляя спиртными напитками, мать не обеспечивала детей продуктами питания и одеждой. Родительница использовала в общении с ребятишками грубую нецензурную брань и, более того, периодически наносила им побои», - сообщала пресс-служба прокуратуры Томской области.

Женщина обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и в жестоком обращении с ними.

Уголовное дело рассмотрит мировой судья.

ИСТОЧНИК KP.RU