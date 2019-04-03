Часть Иркутского тракта Томска останется без воды в четверг

СЕГОДНЯ 14:49 2019-04-03T14:53:16+03:00

Воды не будет с 9 утра до 8 вечера Фото: "КП" Архив

Коммунальщики советует жителям запастись водой на день

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Компания «Томскводоканал» сообщила о предстоящем отключении холодной воды в Октябрьском районе города. Ограничение водоснабжения в четверг, 4 апреля. ждет жителей части Иркутского тракта.

«На водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 09.00 часов до 20.00 часов 04.04.2019г. по следующим адресам:

ул. Иркутский тракт,79, 79/3, 81/1, 83, 83/2, 83в, 85, 85а, 89, 91, 91/2». – отмечено в официальной информации предприятия.

Пресс-служба ООО «Томскводоканал» пояснила, что отключение холодной воды связано с необходимостью ремонта сетей. Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит горожан произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

ИСТОЧНИК KP.RU