Открылась регистрация на Тотальный диктант в Томске

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-03T11:22:31+03:00

В нашем городе будет несколько общественных площадок, одна из них - ТГУ Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Изменить размер текста: A A

Регистрация на интересное образовательное событие «Тотальный диктант» в Томске открылась сегодня, 3 апреля, в 7.00 по московскому времени (https://vk.cc/iYTH0).

Если вы планируете писать диктант именно на городской общественной площадке, то регистрация необходима. Для написания Тотального диктанта на площадках Томского государственного университета при себе нужно иметь паспорт (в связи с введением пропускного режима в вузе). Сам диктант в нашем городе состоится 13 апреля. В этом году автором текста стал Павел Басинский, российский писатель, литературовед и литературный критик.

ИСТОЧНИК KP.RU