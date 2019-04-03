2019-04-03T11:22:31+03:00
Общество

Открылась регистрация на Тотальный диктант в Томске

На подготовку участникам осталось 10 дней
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В нашем городе будет несколько общественных площадок, одна из них - ТГУВ нашем городе будет несколько общественных площадок, одна из них - ТГУФото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Регистрация на интересное образовательное событие «Тотальный диктант» в Томске открылась сегодня, 3 апреля, в 7.00 по московскому времени (https://vk.cc/iYTH0).

Если вы планируете писать диктант именно на городской общественной площадке, то регистрация необходима. Для написания Тотального диктанта на площадках Томского государственного университета при себе нужно иметь паспорт (в связи с введением пропускного режима в вузе). Сам диктант в нашем городе состоится 13 апреля. В этом году автором текста стал Павел Басинский, российский писатель, литературовед и литературный критик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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