На Бердской вместо томских бараков обустроят спортивный парк

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-03T11:13:34+03:00

На территории установят комплекс общефизической подготовки и детскую площадку Фото: из открытых источников

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Аварийные деревянные дома по ул. Бердская, 11 и в пер. Шегарский, 69 снесут. Эксперты комиссий по чрезвычайным ситуациям утвердили снос и 730 тысяч рублей на проведение данных мероприятий.

Дом на Бердской, 11 был построен в 1938 году. В нем находилось 11 муниципальных квартир. В 2013 году строение было признано аварийным и подлежащим сносу, тогда же жители были переселены.

В доме обрушились перекрытия, лестничные марши, здание находилось в полуразрушенном состоянии и в любой момент могло произойти обрушение дымохода, печи, межэтажных перекрытий. Кроме того, это здание расположено вблизи объектов социальной сферы – детского сада № 46, межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России, а также 10-этажного многоквартирного дома в пер. Баранчуковский, 35. Демонтаж дома обусловлен обеспечением безопасности томичей.

Сегодня районная администрация уже разработала проекты обновления территории. Рядом летом будет благоустроен внутриквартальный проезд по ул. Бердская, 9.

Здесь же установят комплекс общефизической подготовки и детская площадка.

Деревянный дом на 10 квартир в пер. Шегарский, 69, построенный в 1960 году, также был признан аварийным и подлежащим к сносу. Частично дом уже пострадал от пожара, сегодня он полностью расселен. Вокруг аварийного дома находятся несколько многоквартирных жилых домов. После сноса, здесь также рассмотрят варианты благоустройства или застройки территории.

ИСТОЧНИК KP.RU