Стало известно имя лучшего томского воспитателя детского сада

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-03T10:29:35+03:00

Педагогический стаж Людмилы Карпец (посередине) 12 лет. Фото: из открытых источников

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2 апреля в Томском областном театре юного зрителя состоялось награждение финалистов регионального этапа конкурса «Воспитатель года – 2019».

В этом году за победу боролись 17 педагогов (10 воспитателей, 1 инструктор по физическому воспитанию, 3 музыкальных руководителя, 3 учителя-логопеда).

Конкурсанты писали эссе, делали видео-визитку, собирали интернет-портфолио, а также проводили открытое занятие и мастер-класс с детьми на выбранную ими тему.

Победителем стала воспитатель детского сада «Радужный» поселка Зональная станция Людмила Карпец. Как отметила педагог, она впервые участвовала в подобном мероприятии.

- Самое главное: воспитатель должен любить и верить в детей. Тогда они раскроются, засияют и покажут все, что умеют. Видите, в меня верило огромное число людей и все получилось, - поделилась впечатлениями победительница.

Людмила Валерьевна имеет высшее образование. Закончила «Новосибирский государственный педагогический университет». Специализация: олигофренопедагогика. Педагогический стаж: 12 лет. Из них 6 лет работает в детских садах. В «Детском саду «Радужный» п. Зональная станция» трудится с августа прошлого года.

Добавим, осень этого года Людмила Карпец представит Томскую область на Всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года – 2019»

ИСТОЧНИК KP.RU