2019-04-03T09:50:57+03:00
Здоровье

В Томске пройдет акция «Я – Донор!»

Все желающие могут помочь больным детям
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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На протяжении апреля студенты и работающие жители Томской области могут сдать кровь из веныНа протяжении апреля студенты и работающие жители Томской области могут сдать кровь из веныФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В апреле стартует акция «Я – Донор!», где студенты и жители города могут помочь онкобольным, став донорами костного мозга. Организатор акции – детский благотворительный фонд имени Алены Петровой.

На протяжении апреля студенты и работающие жители Томской области могут сдать кровь из вены и вступить в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Процедура забора крови и анализ определения фенотипа (генетического кода) производится бесплатно для всех желающих.

Акция пройдет в офисах "Инвитро":

- 3 апреля -12:00-14:00, (пр. Ленина, 85)

- 18-19 апреля - 11:00-14:30 (пр. Ленина, 85, пр. Фрунзе, 86)

- 20 апреля - 11:00-14:30 (пр.Ленина, 85, пр. Фрунзе, 86, пр. Кирова, 39, ул. Говорова, 46, ул.Красноармейская, 105, г. Северск, Коммунистический пр-т, 60)

Для студентов системы СПО г.Томска:

Томский базовый медицинский колледж

- 8 апреля - 11:00 - 14:30 (ул.Смирнова, 44/1)

Томский техникум информационных технологий

- 9 апреля - 11:00 - 14:30 (ул.Герцена 18 стр. 5)

Для студентов ВУЗов г.Томска в госпитальной клинике СибГМУ

- 11 -12 апреля - 11:00 - 14:30 (пр. Ленина 4 стр. 1 "Приемное отделение")

В борьбе с онкологией, когда традиционные методы лечения не помогли, единственным шансом на спасения становится трансплантация костного мозга, но потенциальных доноров в нашей стране очень мало: в российском регистре около 98 тысяч человек. Чтобы стать потенциальным донором, нужно сдать кровь на HLA-типирование. Специалисты определят уникальный состав генов потенциального донора и занесут информацию в базу данных. Для этого у человека возьмут 4-9 мл крови из вены, и, если в будущем его клетки подойдут пациенту, этому человеку предложат стать донором.

Подробности об акции на сайте Фонда: https://fond-alena.ru/site/newsitem/3051 или по тел. 22-72-92.

ИСТОЧНИК KP.RU

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