Томич вынес ночью из магазина 13 смартфонов

СЕГОДНЯ 09:36 2019-04-03T09:36:11+03:00

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В дежурную часть по Советскому району поступило сообщение из магазина техники. Администратор сообщил, что ночью кто-то проник в помещение и унес 13 телефонов.В ходе расследования полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 20-летний молодой человек.Он признался, что взломал рольставни и попал в магазин. Часть краденого уже успел сдать в магазины-скупки, ломбарды. В настоящее время полиции удалось найти все похищенные сотовые телефоны.Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас молодой человек находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU