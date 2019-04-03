Названы лучшие салоны красоты Томска
В минувшие выходные состоялся 26-й чемпионат Томской области по парикмахерскому искусству. Он собрал более 120 мастеров из городов Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Красноярского края.
Больше всего оказалось мастеров маникюра, где награды разыграли 67 человек.
В новой номинации «Салон года» первый приз присужден студии ногтевого сервиса «Стиляги» (Томск). Второе место в конкурсе салонов красоты заняла студия Александры Рубе, третье — салон красоты «Сакура».
В соревнованиях женских и мужских мастеров победителями стали мастера томского учебного центра Beauty. В индивидуальном конкурсе в номинации «Прическа новобрачной» лучшей стала мастер салона New Style (Томск), в номинации «Фантазийная прическа» — мастер из колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг (Томск), в номинации «Полный модный образ» — парикмахер из Юргинского технологического колледжа. В конкурсе барберов в номинации «Помпадур» первое место разделили мастера из Новосибирска (барбершоп «Контора» и салон Remix).
Кроме того, на соревнованиях определены лучшие среди парикмахеров — учащихся учебных заведений, мастеров визажа и ногтевого дизайна.
По итогам чемпионата, имеющего статус ¼ финала чемпионата России, будет сформирована команда Томской области для участия в полуфинале, который состоится в мае в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU