Названы лучшие салоны красоты Томска

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-03T09:20:29+03:00

Кроме того, на соревнованиях определены лучшие среди парикмахеров — учащихся учебных заведений, мастеров визажа и ногтевого дизайна. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В минувшие выходные состоялся 26-й чемпионат Томской области по парикмахерскому искусству. Он собрал более 120 мастеров из городов Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Красноярского края.

Больше всего оказалось мастеров маникюра, где награды разыграли 67 человек.

В новой номинации «Салон года» первый приз присужден студии ногтевого сервиса «Стиляги» (Томск). Второе место в конкурсе салонов красоты заняла студия Александры Рубе, третье — салон красоты «Сакура».

В соревнованиях женских и мужских мастеров победителями стали мастера томского учебного центра Beauty. В индивидуальном конкурсе в номинации «Прическа новобрачной» лучшей стала мастер салона New Style (Томск), в номинации «Фантазийная прическа» — мастер из колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг (Томск), в номинации «Полный модный образ» — парикмахер из Юргинского технологического колледжа. В конкурсе барберов в номинации «Помпадур» первое место разделили мастера из Новосибирска (барбершоп «Контора» и салон Remix).

Кроме того, на соревнованиях определены лучшие среди парикмахеров — учащихся учебных заведений, мастеров визажа и ногтевого дизайна.

По итогам чемпионата, имеющего статус ¼ финала чемпионата России, будет сформирована команда Томской области для участия в полуфинале, который состоится в мае в Новосибирске.

Список победителей чемпионата

ИСТОЧНИК KP.RU