Куда из Томска поехать отдыхать в апреле?

СЕГОДНЯ 04:44 2019-04-03T04:44:59+03:00

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Межсезонье в Томске, пожалуй, самая «тоскливая» пора, когда снег еще толком не сошел, а зелень еще не окутала наш город. Зимние забавы кончились, а до сезона шашлыков целый месяц. Где же отдохнуть в апреле недалеко, недорого и круто?

Поездка заграницу – вариант затратный и недоступный для тех, кто располагает лишь выходными. Вариант отправиться в путешествие по России мог бы стать хорошей альтернативой, но у наших соседей примерно такая же весна.

Есть классное решение: тур в Шерегеш, где сейчас наступает самый веселый сезон – время фестиваля GrelkaFest!

Уже 5 апреля стартует 7-ой, счастливый фестиваль солнцекатания. Это время полное событий и возможности покататься на горнолыжном курорте на сноуборде или лыжах.

Каждый день здесь – праздник, полный бесплатных развлечений, который организуют местные заведения и спонсоры фестиваля, прикольных соревнований и вечерних концертов от местных кавер-групп до известных российских музыкантов. В этом году хэдлайнеры фестиваля – группы SUNSAY и THE HATTERS.

Топовыми событиями Грелки, конечно же, станут Спуск в карнавальных костюмах (6 апреля) и Рекорд России по спуску в купальниках (13 апреля). Между этими событиями будет проходить фестиваль музыки с Jaws Slash Camp, а также пройдут веселые прыжки на лыжах и сноубордах в бассейн, фестиваль красок Холи, вечерний «светящийся» спуск с горы. Это 10 дней безудержного веселья, спорта и красоты.

Чтобы отправиться в Шерегеш необязательно ехать на своей машине, собирать компанию, искать попутчиков. Достаточно просто написать или позвонить в Смайл-трэвел.

ИСТОЧНИК KP.RU