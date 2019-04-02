2019-04-02T19:17:34+03:00
Общество

Лучшая доярка Томской области надоила 10 тысяч кг молока с коровы

Наталья Серебренникова вдвое побила рекорды прежних Героев Соцтруда
Татьяна Щукина
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Наталья Серебренникова получила высокую награду из рук главы региона. Фото: tomsk.gov.ruНаталья Серебренникова получила высокую награду из рук главы региона. Фото: tomsk.gov.ru
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Традиционное ежегодное чествование лучшей доярки года состоялось во вторник, 2 апреля, в Большом зале администрации Томской области. Премия имени Героя Социалистического Труда Екатерины Белозерцевой была присуждена доярке из Асиновского района. В 2019 году Наталья Серебренникова, работница животноводческого комплекса ООО «Сибирское молоко», получила средние надои на одну корову в 9 863 килограмма молока.

Награду Наталье вручил лично губернатор Сергей Жвачкин, который отметил следующее:

«В Советском Союзе звание Героя Соцтруда присваивали за 5 тысяч килограммов молока. А у нашей Натальи Юрьевны почти 10. Это поистине впечатляющий результат!».

Для справки:

Премия им. Екатерины Белозерцевой учреждена в Томской области в 2016 году. Ее размер составляет 50 тысяч рублей. Белозерцева трудилась в колхозе «Красное знамя» и совхозе «Инкинский» Колпашевского района и в 1973 году была удостоена Героя Соцтруда за надои в 5 тысяч килограммов на одну фуражную корову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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