2019-04-02T18:51:57+03:00
Происшествия

Лже-соцработники ограбили 90-летнюю пенсионерку в Томской области

Мужчина и женщина проникли в квартиру пострадавшей под предлогом проведения переписи
Татьяна Щукина
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Вот все, что осталось в кошельке старушки. Фото: УМВД по ТОВот все, что осталось в кошельке старушки. Фото: УМВД по ТО
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В Каргасокском районе по горячим следам раскрыто преступление в отношении престарелой женщины, у которой злоумышленники забрали все деньги.

Сразу после обращения 90-летней пенсионерки в полицию незамедлительно были организованы оперативно-розыскные мероприятия и задержаны двое грабителей. Ими оказались ранее неоднократно судимые местные жители, мужчина и женщина, 1991 и 1972 года рождения.

«По предварительным данным, злоумышленники, зная, что пожилая женщина проживает одна и хранит денежные средства дома, представились работниками социального учреждения и получили доступ в квартиру под предлогом проведения переписи населения», - сообщила пресс-служба Управления МВД по Томской области.

Стражи порядка пояснили, что оказавшись в квартире потерпевшей, мужчина применил к ней насилие, а в это время напарница опустошила ее кошелек.

Злоумышленников ждет суд по обвинения в преступлении по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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