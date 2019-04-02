Томичи выйдут на митинг за усовершенствование маршрутной сети

СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-02T10:02:54+03:00

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В городе 6 апреля в 14:00 у здания Облсовпрофа по адресу ул. Ленина, 55 состоится митинг за создание системного и комплексного подхода к решению проблем томского общественного транспорта.

- Это не митинг против повышения тарифов, новой маршрутной сети или ликвидации троллейбусов. Всё это безусловно важные проблемы, но корнем этих проблем является отсутствие в городе комплексной стратегии развития транспортной системы. Поэтому мы делаем митинг не ПРОТИВ, мы делаем митинг ЗА. За системный и комплексный подход. Мы ЗА вовлечение жителей и всех заинтересованных сторон в процесс создания этой стратегии, - отметил организатор митинга и основатель сообщества «Умный транспорт Томска» Алексей Козявкин.

Узнать подробности можно в специальной группе Вконтакте: https://vk.com/tomsk_za_transport

Свои предложения по маршрутной сети можно будет направить на официальную электронную почту МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок»: raspisanie@admin.tomsk.ru, лично в письменной (устной) форме по адресу: г. Томск, пр. Мира, 52, 3 этаж, также оставить по телефонам 28-29-06 и 28-29-05.

ИСТОЧНИК KP.RU