В Томске у здания поликлиники № 1 появится новый памятник

СЕГОДНЯ 09:34 2019-04-02T09:34:33+03:00

Композиция будет посвящена одной из самых благородных профессий

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На проспекте Ленина у здания поликлиники № 1 установят памятник врачам. Необходимость появления композиции депутаты городской думы поддержали единогласно. Как сообщается в проекте решения, памятник врачам решено поставить за счет внебюджетных средств.

Скульптурная композиция будет состоять из двух фигур: врача и медсестры. Образ врачей собирательный, это не конкретные люди. В целом он обуславливает благодарность томским медикам. Высота памятника, согласно эскизу, 2,3 метра. Автор композиции – томский скульптор Антон Гнедых.

На возведение объекта требуется шесть миллионов рублей, часть средств уже собрана.

ИСТОЧНИК KP.RU