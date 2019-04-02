В Томске вырос спрос на врачей и медперсонал

СЕГОДНЯ 08:56 2019-04-02T08:56:14+03:00

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«Медицина, фармацевтика» уже несколько лет стабильно входит в число самых востребованных в Томске. С начала этого года 8% от всех вакансий, размещенных работодателями на hh.ru в нашем городе, приходилось на данную сферу. При этом, динамика вакансий для медиков с начала года составила +6%, резюме +39%.

- Потребность во врачах, фармацевтах, среднем и младшем медицинском персонале растет очень активно, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО. – В результате сейчас мы наблюдаем дефицит данных специалистов на рынке труда. Например, по Томску на одно предложение по всем сферам претендуют примерно шесть соискателей, а вот в медицине не больше двух.

Самыми востребованными специалистами в этом году стали лечащие врачи (46% вакансий), врачи-эксперты (35%) и младший и средний медицинский персонал (23%). Реже всего в нашем регионе компании искали логопедов, специалистов по оптике и психологии.

Что касается заработных плат, то их размер значительно варьируется от требуемого опыта и специфики работы, а также типа занятости. В 1 квартале этого года кандидатам из профобласти «Медицина фармацевтика» в Томске компании готовы были предложить в среднем 36 800 рублей. Если смотреть по специализациям, то, например, врачу работодатели предлагали 41 600 рублей, младшему и среднему медицинскому персоналу – 26 600. рублей, фармацевтам 42 200 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU