2019-04-02T08:42:48+03:00
Звезды

В Томске пройдет выставка кактусов и редких растений пустыни

Посетители увидят коварные опунции и хавортии с хвостом динозавра
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Некоторые растения отличаются своим биологическим коварствомНекоторые растения отличаются своим биологическим коварствомФото: из открытых источников
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5-7 апреля в холле Ботанического сада ТГУ пройдет выставка кактусов и других неприхотливых растений, способных проводить без воды довольно длительное время. Посетители увидят интересные и необычные экземпляры из коллекции СибБС, среди которых монстрозные формы кактусов и молочая, коварные опунции, хавортия клейкая, напоминающая хвост динозавра, растения, похожие на камни, и многие другие.

Свое происхождение суккуленты ведут из очень засушливых пустынных регионов, распространены в Южной Африке, Мексике, Бразилии, на Мадагаскаре.

Среди наиболее необычных экспонатов выставки – гребенчатые, или, как их еще называют, монстрозные суккуленты.

На выставке посетители получат возможность посмотреть на самые разные кактусы: цветущие маммиллярии, ребуции, пародии, турбиникарпусы. Среди них есть виды, которые напоминают скорее пушистое животное, нежели кактус.

Внешний вид другого представителя кактусовых – опунции мелковолосистой, похожей на заячьи ушки, – на первый взгляд тоже не вызывает опасений, но это растение отличается коварством. Колючки у этого кактуса отсутствуют, но имеются мелкие глохидии, которые после прикосновения легко разлетаются в разные стороны, очень колются, собрать их крайне сложно. Несмотря на это, опунция чрезвычайно популярна в качестве комнатного растения.

Выставка, вход на которую бесплатный, продлится три дня и будет работать с 10 до 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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