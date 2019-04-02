2019-04-02T08:24:35+03:00
Дом. Семья

В Томске выберут лучшего повара детского сада

За победу поборются 10 профессионалов
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Жюри оценит каждое блюдо по десятибалльной системеЖюри оценит каждое блюдо по десятибалльной системеФото: Мария ЛЕНЦ
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Конкурс пройдет 6 апреля в 11.00 в столовой второго корпуса Заозёрной школы № 16 (ул. Береговая, 6). В нем примут участие повара дошкольных учреждений, а также отделений школ. Всего в финал вышли 10 человек. Это повара детских садов №№ 6, 20, 28, 33, 51, 76, 82 и дошкольного отделения школы № 40.

В ходе испытаний участники за установленное время из одинакового набора продуктов приготовят борщ со свежей капустой и лапшу с куриными биточками. Десерт представят в приготовленном виде, как домашнее задание.

Жюри оценит каждое блюдо по десятибалльной системе. Победителями будут признаны 3 участника, набравших наибольшее количество баллов. Они будут награждены ценными призами. Также будет присуждён приз зрительских симпатий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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