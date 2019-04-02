В четверг на Иркутском тракте в Томске отключат воду
Это связано с ремонтом сетей
Под отключение попадают нечетные домаФото: Мария ЛЕНЦ
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«Томскводоканал» сообщает, что 4 апреля в нескольких домах по Иркутскому тракту отключат воду.
В связи с ремонтными работами на водопроводных сетях будет необходимо перекрыть поток с 9:00 до 20:00 по местному времени.
Под отключение попадают следующие дома:
ул. Иркутский тракт,79, 79/3, 81/1, 83, 83/2, 83в, 85, 85а, 89, 91, 91/2.
«Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно!
ИСТОЧНИК KP.RU