В четверг на Иркутском тракте в Томске отключат воду

СЕГОДНЯ 08:08 2019-04-02T08:08:11+03:00

Это связано с ремонтом сетей

Изменить размер текста: A A

«Томскводоканал» сообщает, что 4 апреля в нескольких домах по Иркутскому тракту отключат воду.

В связи с ремонтными работами на водопроводных сетях будет необходимо перекрыть поток с 9:00 до 20:00 по местному времени.

Под отключение попадают следующие дома:

ул. Иркутский тракт,79, 79/3, 81/1, 83, 83/2, 83в, 85, 85а, 89, 91, 91/2.

«Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно!

ИСТОЧНИК KP.RU