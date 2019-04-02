83 предприятия представят вакансии на Днях карьеры в ТПУ

СЕГОДНЯ 05:14 2019-04-02T05:16:39+03:00

Студентов ожидает не только встреча с работодателями.но также квест и карьерное кафе. Фото: ТПУ

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В среду, 3 апреля, в Томском политехническом университете стартует традиционное ежегодное карьерное мероприятие, одно из крупнейших в регионе. Вакансии студентам и выпускникам вуза предложат ведущие российские и международные компаний, специалисты которых встретятся с соискателями и представят места для работы, практик и стажировок.

В Днях карьеры в ТПУ примут участие 83 предприятия, - сообщил начальник отдела практик и трудоустройства вуза Виталий Гребенников. Он уточнил, что 3 апреля студенты и выпускники смогут посетить презентации компаний и поучаствовать в специальном квесте, а также прокачать свои навыки на мастер-классах от компаний. 4 апреля, всех желающих ждут на Ярмарке вакансий, которая пройдет с 14:30 до 17:00 в Международном культурном центре ТПУ (ул. Усова, 13в). Также студентов ожидает карьерное кафе с угощениями и подведение итогов квеста.

ИСТОЧНИК KP.RU