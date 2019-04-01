2019-04-01T14:36:19+03:00
Происшествия

Водитель мусоровоза, наехавший на напарника, пойдет под суд в Томске

Мужчина едва не раздавил коллегу, прижав мощной машиной к мусорному баку
Татьяна Щукина
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Водитель допустил ошибку при движении задним ходом. Фото: u24.ruВодитель допустил ошибку при движении задним ходом. Фото: u24.ru
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Октябрьский районный суд Томска рассмотрит уголовное дело работника одного из автопредприятий города, по вине которого был травмирован напарник. 37-летний мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

«По версии следствия 28 ноября 2018 года во время загрузки контейнера на улице Высоцкого обвиняемый, управлявший мусоровозом, проявил невнимательность. Двигаясь задним ходом, он не убедился в безопасности маневра и наехал на стоявшего на пути его следования напарника, прижав последнего к баку и серьезно повредив ему ногу», - сообщила прокуратура Томской области.

В ведомстве уточнили, что водитель свою вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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