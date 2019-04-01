Лосятина с брусникой: томичи выберут лучших поваров сибирской кухни

СЕГОДНЯ 14:04 2019-04-01T14:08:33+03:00

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Во вторник, 2 апреля, в городе Асино состоится финал регионального конкурса профмастерства «Рецепты сибирской кухни». Мероприятие пройдет на базе местного техникума промышленной индустрии и сервиса, участниками выступят студенты разных учебных заведений, обучающиеся по специальностей «повар-кондитер».

Как рассказали в администрации Томской области, в заочном туре конкурса, который проводился с ноября по февраль, конкурсанты из 14 муниципалитетов изучали сибирскую кухню и разрабатывали технологические карты блюд, в очном туре они продемонстрируют мастерство на практике.

«В финальный тур допущено 15 студентов. Им предстоит приготовить национальный татарский пирог, фаршированную щуку, лосятину с брусничным соусом, щи из белых грибов и многое другое», — сообщил начальник департамента профессионального образования Томской области Юрий Калинюк.

ИСТОЧНИК KP.RU