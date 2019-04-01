До середины апреля в Томске работают два пункта серопрофилактики

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-01T10:58:06+03:00

Один из них для взрослых, второй – для детей

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В Томской области пункты серопрофилактики откроются во второй половине апреля. А пока в случае присасывания клеща взрослые могут обратиться в приемный покой медсанчасти № 2 (ул. Бела Куна, 3), а дети — в приемный покой детской больницы № 1 (Московский тракт, 4).

Жителям сельских районов нужно обращаться в приемные покои районных больниц.

Самым эффективным способом защиты является прививка. На сегодняшний день можно пройти экстренную вакцинацию, когда ставятся две прививки с интервалом в месяц.

В регионе работает «горячая линия» департамента здравоохранения «Осторожно: клещи!». Звонки от жителей региона по телефонам (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50 (бесплатная услуга для населения) круглосуточно принимают операторы call-центра.

ИСТОЧНИК KP.RU