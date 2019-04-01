2019-04-01T10:46:55+03:00
Дом. Семья

Трое томичей отправятся на чемпионат по приготовлению пиццы

Им предстоит показать свое мастерство и побороться за поездку в Италию
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Всего в региональном этапе примут участие 40 мастеров.Всего в региональном этапе примут участие 40 мастеров.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Новосибирске 10-12 апреля пройдет Чемпионате Сибири. Свое участие в нем заявили двое северчан, Николай Терехов и Антон Шихов и один пиццерист из Томска, Артем Рахманин. Всего в региональном этапе примут участие 40 мастеров. Лучшие поедут в октябре на Чемпионат России в Москву, а победители – в апреле 2020 года в Италию, в Парму на Чемпионат мира.

Как сообщил организатор события в Новосибирске Денис Метаев, соревнования пройдут на базе «Экспоцентра». Участники будут готовить классическую пиццу, пиццу Pala (тонкая), пиццу Teglia (пышная), пиццу в дуэте, пиццу-акробатика (это приготовление + шоу), а также соревноваться в самой быстрой и большой растяжке теста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24