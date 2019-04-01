Трое томичей отправятся на чемпионат по приготовлению пиццы

СЕГОДНЯ 10:46 2019-04-01T10:46:55+03:00

Им предстоит показать свое мастерство и побороться за поездку в Италию

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В Новосибирске 10-12 апреля пройдет Чемпионате Сибири. Свое участие в нем заявили двое северчан, Николай Терехов и Антон Шихов и один пиццерист из Томска, Артем Рахманин. Всего в региональном этапе примут участие 40 мастеров. Лучшие поедут в октябре на Чемпионат России в Москву, а победители – в апреле 2020 года в Италию, в Парму на Чемпионат мира.

Как сообщил организатор события в Новосибирске Денис Метаев, соревнования пройдут на базе «Экспоцентра». Участники будут готовить классическую пиццу, пиццу Pala (тонкая), пиццу Teglia (пышная), пиццу в дуэте, пиццу-акробатика (это приготовление + шоу), а также соревноваться в самой быстрой и большой растяжке теста.

ИСТОЧНИК KP.RU