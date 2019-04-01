Школьник из Томска стал призером Всероссийской олимпиады по химии

СЕГОДНЯ 08:44 2019-04-01T08:44:23+03:00

В олимпиаде участвовали 230 учащихся со всей страны

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Ученик 11-го класса Томского физико-технического лицея Даниил Чернов стал призером Всероссийской олимпиады школьников по химии, заключительный этап которой прошел в Уфе.

В олимпиаде участвовали 230 учащихся 9-11-х классов из 46 субъектов Российской Федерации. В состав команды Томской области вошли ученики Томского физико-технического лицея и лицея при ТПУ, которые прошли два теоретических и экспериментальный тур.

ИСТОЧНИК KP.RU