2019-04-01T08:44:23+03:00
Общество

Школьник из Томска стал призером Всероссийской олимпиады по химии

В олимпиаде участвовали 230 учащихся со всей страны
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Даниил Чернов - ученик 11-го класса Томского физико-технического лицеяДаниил Чернов - ученик 11-го класса Томского физико-технического лицеяФото: из открытых источников
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Ученик 11-го класса Томского физико-технического лицея Даниил Чернов стал призером Всероссийской олимпиады школьников по химии, заключительный этап которой прошел в Уфе.

В олимпиаде участвовали 230 учащихся 9-11-х классов из 46 субъектов Российской Федерации. В состав команды Томской области вошли ученики Томского физико-технического лицея и лицея при ТПУ, которые прошли два теоретических и экспериментальный тур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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