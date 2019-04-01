В Томске снимут документальный фильм о жизни скульптора
Молодые кинематографисты запустили в разработку документальный фильм о жизни известного томского скульптора Леонтия Усова на платформе Планета.ру. В собрании мастера более 600 работ, персональные выставки прошли в 12 столицах мира, скульптуры украшают российские и европейские музеи, много работ в частных коллекциях в Европе, Австралии и Америке.
В фильме Леонтий Андреевич вместе с друзьями и коллегами расскажет о пути художника в России, о том, каково быть художником, как получил мировое признание, с чего начинал и как сегодня живется творцу на периферии вдали от столиц.
Творческая группа фильма планирует запечатлеть:
- большое интервью с героем, его друзьями, известными российскими коллегами, первыми лицами города, общественными деятелями
- кадры из жизни героя, творчества, общественной деятельности
- творческие подсъемки
На данный момент прорабатывается сценарий и составляется график съемок.
Необходимая сумма, собранная на платформе, позволит сделать вдумчивый документальный фильм с красочным визуальным рядом. Узнать больше и поддержать проект можно по данной ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU