В Томске снимут документальный фильм о жизни скульптора

СЕГОДНЯ 08:35 2019-04-01T08:35:53+03:00

В фильме Леонтий Андреевич вместе с друзьями и коллегами расскажет о пути художника в России Фото: из открытых источников

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Молодые кинематографисты запустили в разработку документальный фильм о жизни известного томского скульптора Леонтия Усова на платформе Планета.ру. В собрании мастера более 600 работ, персональные выставки прошли в 12 столицах мира, скульптуры украшают российские и европейские музеи, много работ в частных коллекциях в Европе, Австралии и Америке.

В фильме Леонтий Андреевич вместе с друзьями и коллегами расскажет о пути художника в России, о том, каково быть художником, как получил мировое признание, с чего начинал и как сегодня живется творцу на периферии вдали от столиц.

Творческая группа фильма планирует запечатлеть:

- большое интервью с героем, его друзьями, известными российскими коллегами, первыми лицами города, общественными деятелями

- кадры из жизни героя, творчества, общественной деятельности

- творческие подсъемки

На данный момент прорабатывается сценарий и составляется график съемок.

Необходимая сумма, собранная на платформе, позволит сделать вдумчивый документальный фильм с красочным визуальным рядом. Узнать больше и поддержать проект можно по данной ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU