В Томске разработали необычную сметану

СЕГОДНЯ 08:25 2019-04-01T08:25:04+03:00

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Один из основных переработчиков молока сырья в области выиграл тендер на поставку в пляжные зоны города Томска жизненно необходимого в летний период продукта – сметаны. Если сгорел на солнце, то достаточно нанести на проблемные красные участки сметану и все как рукой снимает. Производитель для усиления эффекта добавил в состав сметаны уникальный компонент - «Алоэ вера», который способствует заживлению кожи. Тем самым, усиливает эффект.

Нетрадиционный для нашей местности компонент будет поставлять Сибирский ботанический сад, который разработал уникальный способ выращивания данного растения в производственных масштабах.

Новую сметану можно будет приобрести не только в магазинах, но и в аптеках города. Срок годности такого продукта очень маленький, всего семь дней. Также, эксперты утверждают, что сметана с алоэ вера способствует устранению растяжек, помогает восстановить эластичность кожи.

ИСТОЧНИК KP.RU