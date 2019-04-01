Томичи могут пройти тест, чтобы выявить вероятность заболевания раком

СЕГОДНЯ 08:03 2019-04-01T08:03:46+03:00

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Почти 4 000 томичей прошли онлайн-скрининг риска развития онкологии. Риски развития всех видов рака теперь определяют с помощью онлайн-сервиса.

Такая платформа запущена в Томской области в январе. Любой человек может набрать в Интернете в поисковой строке: oncorisk.tomonco.ru и попасть на сайт, где отвечая на вопросы, сможет выявить степень риска и получить рекомендации.

- В ближайшее время вместе с НИИ онкологии Томского НИМЦ мы доработаем платформу: уточним вопросник и усовершенствуем систему оценки. После этого начнется массовая кампания по вовлечению жителей региона в этот проект, — рассказал заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев.

Платформой уже воспользовались 3 990 жителей Томской области. По результатам тестирования, в зону с высоким риском попали 1125 человек, из них 153 получили рекомендации посетить онколога, девять будут наблюдаться в Томском областном онкологическом диспансере.

Главная цель данного сервиса отвечает идее национального проекта «Здравоохранение» - снижение смертности от новообразований.

ИСТОЧНИК KP.RU