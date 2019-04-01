В реалити-шоу «Я стесняюсь своего тела» участвует девочка из Томска

СЕГОДНЯ 07:58 2019-04-01T07:58:35+03:00

Когда мама Кристины узнала, что проект «Я стесняюсь своего тела» запускается в России, она решила, что это их шанс Фото: из открытых источников

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В популярном медицинском реалити примет участие 12-летняя томичка Кристина Залетиной. Отметим .что это первый российский сезон телепроекта.

Кристина, как и все девочки, мечтает быть прекрасной принцессой, но, когда она смотрится в зеркало, на ее личике вместо улыбки проступают слезы. Причина в огромной опухоли, которая появилась сразу после рождения.

Все началось в роддоме: педиатр обнаружил на голове новорожденной девочки странное пигментное пятно, но определить, что это, не смог. Мама Кристины не пустила дело на самотек и обратилась к другим специалистам, но лишь когда малышке исполнилось 2 годика врачи сумели поставить диагноз – невус. Они приступили к лечению, но через какое-то время пятно стало превращаться в шишки. Мама с дочкой снова стали обивать пороги больниц, но врачи лишь разводили руками. А болезнь все продолжала прогрессировать.

Сейчас опухоль захватила почти всю волосистую часть головы, и постоянно растет. Мама Кристины боится, что если ничего не сделать, то опухоль выйдет на лицо.

Когда мама Кристины узнала, что проект «Я стесняюсь своего тела» запускается в России, она решила, что это их шанс и написала заявку. В реалити лучшие врачи сделают все возможное, чтобы помочь девочке. Эфир 1 апреля в 21:00 на канале «Ю».

ИСТОЧНИК KP.RU