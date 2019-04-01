Малышке с онкологией глаз срочно нужна помощь томичей

СЕГОДНЯ 05:23 2019-04-01T05:27:09+03:00

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У 3-х месячной Евы Лавровой из Томска обнаружено онкологическое заболевание сетчатки глаза - ретинобластома — злокачественная опухоль, развивающаяся из тканей эмбрионального происхождения. Малышке предстоит пережить несколько курсов химиотерапии

«У врачей есть надежда, что зрение сохранится. Нужно только немного помочь этой обыкновенной рабочей семье, в которой растут трое детей, справиться с этой бедой», - сообщили сотрудники Фонда им. Алены Петровой.

Мама девочки Анастасия рассказала, что после каждого курса химиотерапии ребенка надо возить в Москву в НИИ имени Гельмгольца для корректировки лечения. На 4 поездки и временный съем жилья нужны 200 тысяч рублей. Для семьи, где работает один отец и подрастают еще двое ребятишек, это огромная сумма.

«На предыдущую поездку брали кредит, ещё не рассчитались, в апреле опять ехать, а это 50 – 60 тысяч. Просим помочь людей! Так хочется, чтобы дочка вылечилась и сохранила зрение . Мы её так любим»,- обратились родители Евы к неравнодушным томичам.

Помочь крохе можно на сайте Благотворительного фонда им. Алены Петровой.

ИСТОЧНИК KP.RU