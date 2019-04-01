Томичи «усыновили» 19 бездомных кошек на ярмарке-раздаче

СЕГОДНЯ 04:45 2019-04-01T04:52:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Зоозащитная организация «Содружество» провела в воскресенье, 31 марта, традиционную акцию по раздаче бездомных котов и кошек. На мероприятие, которое прошло в развлекательном комплексе «Fакел», были доставлены 24 питомца и почти все они нашли новых хозяев. Жители Томска забрали в свои дома 19 животных, предварительно заключив с организаторами договоры с обещанием заботиться о хвостатых, и при необходимости возить их в ветклинику.

Организаторы акции подчеркнули, что все животные привиты и стерилизованы, в любое время хозяева их могут вернуть в пункт передержки, если с содержанием возникнут сложности. Сообщается, что одновременно с раздачей кошек на мероприятии состоялась ярмарка вещей. За счет их продажи и пожертвований было собрано около 20 тысяч рублей на нужды бездомных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU