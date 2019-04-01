2019-04-01T04:52:36+03:00
Добрые дела

Томичи «усыновили» 19 бездомных кошек на ярмарке-раздаче

Всех животных привезли из томского пункта передержки
Татьяна Щукина
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Кошки - красота и милота от природыКошки - красота и милота от природыФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Зоозащитная организация «Содружество» провела в воскресенье, 31 марта, традиционную акцию по раздаче бездомных котов и кошек. На мероприятие, которое прошло в развлекательном комплексе «Fакел», были доставлены 24 питомца и почти все они нашли новых хозяев. Жители Томска забрали в свои дома 19 животных, предварительно заключив с организаторами договоры с обещанием заботиться о хвостатых, и при необходимости возить их в ветклинику.

Организаторы акции подчеркнули, что все животные привиты и стерилизованы, в любое время хозяева их могут вернуть в пункт передержки, если с содержанием возникнут сложности. Сообщается, что одновременно с раздачей кошек на мероприятии состоялась ярмарка вещей. За счет их продажи и пожертвований было собрано около 20 тысяч рублей на нужды бездомных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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