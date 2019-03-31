2019-03-31T16:56:55+03:00
Добрые дела

Молодая кровь: томских студентов вовлекают в донорское движение

В образовательных учреждениях будут работать мобильные пункты заготовки крови
Татьяна Щукина
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Присоединиться к акции могут все желающие студентыПрисоединиться к акции могут все желающие студентыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Томской области стартовала донорская акция «Студенческая весна», приуроченная к Национальному дню донора (20 апреля). Для удобства молодежи в учебных заведениях будут работать мобильные пункты заготовки крови. Колледж гражданского транспорта и техникум информационных технологий уже поучаствовали в акции. 3 апреля мобильный пункт будет работать в Томском базовом медицинском колледже, 10 апреля забор крови медики произведут в индустриальном техникуме. С мая к акции присоединятся вузы.

До 20 апреля в регионе в онлайн-режиме в группах в соцсети пройдет игра «Школа донора».. Победители получат призы с символикой «Службы крови».

«Акция «Студенческая весна» направлена на привлечение молодежи в ряды активных доноров и волонтеров донорского движения. Она дает дополнительные ресурсы для бесперебойного снабжения медучреждений компонентами донорской крови, а присоединиться к ней могут все желающие студенты», — заявил главврач регионального центра крови Сергей Дегтярев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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