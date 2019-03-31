2019-03-31T16:23:25+03:00
Происшествия

За кражу телевизора за 14 тысяч рублей томичу грозит 5 лет колонии

Мужчина забрался в деревенский дом, сломав замок на входной двери
Татьяна Щукина
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Телевизор раздора. Фото: УМВД по ТОТелевизор раздора. Фото: УМВД по ТО
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Сотрудникам полиции удалось по горячим следам раскрыть преступление в селе Нелюбино, где одна из местных семей осталась без телевизора. Как выяснилось, технику в отсутствии хозяев «увел» 40-летний мужчина. В квартиру он проник, сломав входной замок. Личность подозреваемого стражи порядка из Томского района установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий и задержали злоумышленника.

«По предварительным данным, мужчина, путем повреждения запоров входной двери, незаконно проник в квартиру и совершил хищение телевизора. Сумма ущерба составила 14000 рублей», - сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В отношении любителя чужого имущества возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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