За кражу телевизора за 14 тысяч рублей томичу грозит 5 лет колонии

СЕГОДНЯ 16:19 2019-03-31T16:23:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудникам полиции удалось по горячим следам раскрыть преступление в селе Нелюбино, где одна из местных семей осталась без телевизора. Как выяснилось, технику в отсутствии хозяев «увел» 40-летний мужчина. В квартиру он проник, сломав входной замок. Личность подозреваемого стражи порядка из Томского района установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий и задержали злоумышленника.

«По предварительным данным, мужчина, путем повреждения запоров входной двери, незаконно проник в квартиру и совершил хищение телевизора. Сумма ущерба составила 14000 рублей», - сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В отношении любителя чужого имущества возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU