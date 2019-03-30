Космонавт вручил томичке знак юнармейской доблести I степени

СЕГОДНЯ 14:31 2019-03-30T14:32:28+03:00

Диана - гордость школы, обладательница многочисленных побед в различных соревнованиях. Фото: из открытых источников

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Выпускница Кожевниковской средней школы Диана Фукс отмечена знаком юнармейской доблести I степени.

Девушку награждал руководитель главного штаба Юнармии, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко. Ее отметили за призовое место во Всероссийском этапе военно-спортивных игр и многочисленные победы в различных соревнованиях.

Добавим, что юнармейцы отряда «Морпехи», где состоит Диана, проводят мастер классы по строевой подготовке, учатся виртуозно разбирать и собирать автомата Калашникова, стрельбе из ПВ, изучают историю Великой Отечественной войны, активно участвуют в общественной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU