ЧП в томском спорткомплексе: ребенок упал со второго этажа

СЕГОДНЯ 06:53 2019-03-30T06:54:35+03:00

Вот так выглядит балкон в "Юпитере". Фото: из открытых источников

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Вчера вечером, 29 марта, в спортивном комплексе "Юпитер", что на Каштаке, произошло ЧП. Маленькая девочка упала с балкона второго этажа.

По словам очевидцев, которые привели своих детей на занятия, это случилось примерно в 18:40 по местному времени. Две сестры, 6-ти и 8-ми лет резвились на втором этаже. Их мама находилась неподалеку. Неожиданно, младшая девочка оказалась между прутьев на балконе, а затем выпала оттуда.

- Мама привела дочерей на занятия по художественной гимнастике, пока ждали тренера, дети бегали. Почему мамы не оказалась рядом на балконе в тот момент, я не знаю, - написала в группе «Регион70» свидетельница событий.

Также, одна из родителей в том же обсуждении отметила, что по ее личному мнению и мнению других родителей, расстояния между прутками на балконе не соответствует ГОСТам.

- Дети занимаются, в основном, младшего возраста и есть риск выпасть из пролёта вниз, - прокомментировала одна из мам.

Пострадавшую девочку госпитализировали на машине скорой помощи и доставили в детскую больницу на ул. Кошевого.

ИСТОЧНИК KP.RU