СЕГОДНЯ 06:39 2019-03-30T06:39:21+03:00

Решить вопрос можно будет напрямую с руководством Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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1 апреля главврачи томских больниц проведут открытый прием. Это значит, что любой пациент может попасть на прием к руководителю учреждения.

Прием пройдет в установленные часы, с 17:00 до 19:00.

Пациенты смогут задать свои вопросы главврачам, а также внести собственные предложения по организации медицинской помощи.

Проект «Открытый прием» стартовал в сентябре 2016 года в дополнение к уже действующим личным приемам главврачей. Всего за это время состоялось 15 таких встреч, их участниками стали 1010 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU