2019-03-30T06:39:21+03:00
Здоровье

Главврачи томских больниц проведут открытый прием

Любой пациент сможет пообщаться с руководителем учреждения
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Решить вопрос можно будет напрямую с руководствомРешить вопрос можно будет напрямую с руководствомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

1 апреля главврачи томских больниц проведут открытый прием. Это значит, что любой пациент может попасть на прием к руководителю учреждения.

Прием пройдет в установленные часы, с 17:00 до 19:00.

Пациенты смогут задать свои вопросы главврачам, а также внести собственные предложения по организации медицинской помощи.

Проект «Открытый прием» стартовал в сентябре 2016 года в дополнение к уже действующим личным приемам главврачей. Всего за это время состоялось 15 таких встреч, их участниками стали 1010 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Здоровье в Томске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЧП в томском спорткомплексе: ребенок упал со второго этажа
Жители Томска, измученные колеями на дорогах, жалуются в ОНФ
Пьяный житель Томской области открыл стрельбу по своим собутыльникам
В Париже презентуют «Томский перекресток»
Томичка завоевала «бронзу» на Чемпионате России по фристайлу
Томскую молодежь приглашают на квест-забег
В томском наркодиспансере открылся кабинет первичного приема
Томичей просят проголосовать за дороги, которым нужен срочный ремонт
В «Час Земли» в Томске отключат свет
120 участников поборются за победу на томском чемпионате парикмахеров
Томичей приглашают выбрать самую вкусную колбасу
Томичи предложили увеличить суточную норму ловли рыбы
Яйцеед за нас: в борьбу с шелкопрядом за томские леса вступил паразит
Красотки из подростковой колонии Томска «зажгли» в ковбойском стиле