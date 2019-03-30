Главврачи томских больниц проведут открытый прием
Любой пациент сможет пообщаться с руководителем учреждения
Решить вопрос можно будет напрямую с руководствомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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1 апреля главврачи томских больниц проведут открытый прием. Это значит, что любой пациент может попасть на прием к руководителю учреждения.
Прием пройдет в установленные часы, с 17:00 до 19:00.
Пациенты смогут задать свои вопросы главврачам, а также внести собственные предложения по организации медицинской помощи.
Проект «Открытый прием» стартовал в сентябре 2016 года в дополнение к уже действующим личным приемам главврачей. Всего за это время состоялось 15 таких встреч, их участниками стали 1010 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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