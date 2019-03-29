Жители Томска, измученные колеями на дорогах, жалуются в ОНФ

СЕГОДНЯ 13:45 2019-03-29T13:52:33+03:00

Неровности наблюдаются даже на дорогах, отремонтированных в 2016 году. Фото: ОНФ в ТО

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Эксперты Общероссийского народного фронта под давлением жалоб томичей на дороги, проверили состояние оживленных перекрестков на центральных улицах города. Увиденное не порадовало.

«Общественники зафиксировали деформацию дорожного полотна на проспекте Ленина, улице Красноармейской, проспектах Фрунзе, Кирова, улицах Пушкина, Белинского, Яковлева, Большой Подгорной, Дальне-Ключевской, а также на улице Елизаровых и Иркутском тракте», - сообщила пресс-служба ОНФ. Эксперты убедились, что глубокая колейность есть даже на участках, отремонтированных в 2016 году.

Представители ОНФ аметили, что такие дороги создают препятствия при движении водителей и пешеходов, наносят ущерб автовладельцев в связи с повреждением машин, а также повышают риск возникновения ДТП и формирования «пробок».

По итогам мониторинга, общественники призвали мэрию устранить колейность дорожного полотна.

«Мы намерены добиваться устранения имеющихся дефектов, в том числе за счет дорожных подрядных организаций в рамках их гарантийных обязательств», – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Томской области Константин Юденко.

ИСТОЧНИК KP.RU