Пьяный житель Томской области открыл стрельбу по своим собутыльникам

СЕГОДНЯ 10:59 2019-03-29T10:59:57+03:00

Он требовал от них денег и ушел, лишь получив банковскую карту

Изменить размер текста: A A

Компания сельчан села Ягодного Асиновского района распивала спиртное. Неожиданно один из приятелей решил «настрелять» денег у своих товарищей и придумал сделать это при помощи оружия, — сообщили в УМВД РФ по Томской области. Он ненадолго отлучился, а ночью ворвался к столу с пневматическим пистолетом и сделал несколько выстрелов.

Бесцеремонно он потребовал банковскую карту и для пущей убедительности открыл огонь по товарищам. Попав одному из них в глаз, мужчина забрал карту и убежал.

Дебошира задержали по горячим следам. Им оказался ранее судимый житель села 1988 года рождения. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU