Пьяный житель Томской области открыл стрельбу по своим собутыльникам
Компания сельчан села Ягодного Асиновского района распивала спиртное. Неожиданно один из приятелей решил «настрелять» денег у своих товарищей и придумал сделать это при помощи оружия, — сообщили в УМВД РФ по Томской области. Он ненадолго отлучился, а ночью ворвался к столу с пневматическим пистолетом и сделал несколько выстрелов.
Бесцеремонно он потребовал банковскую карту и для пущей убедительности открыл огонь по товарищам. Попав одному из них в глаз, мужчина забрал карту и убежал.
Дебошира задержали по горячим следам. Им оказался ранее судимый житель села 1988 года рождения. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU