В Париже презентуют «Томский перекресток»

СЕГОДНЯ 10:13 2019-03-29T10:13:17+03:00

Томичи отправятся с гастролями в город любви и романтики. Фото: из открытых источников

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Творческий коллектив Дома культуры «Томский перекрёсток» пригласили выступить в Париже. Французский концерт состоится 9 апреля в зале Русского духовно-культурного центра при поддержке французского продюсерского центра Trиs Bien Production. Участие в нем примут авторы-исполнители из Томска Константин Мыльцев, Игорь Иванченко и дуэт Владимира Трубина и Алексея Пономаренко.

Проект является полностью некоммерческим и ставит своей целью развитие культурных связей между Россией и Францией, презентацию томской культуры французской аудитории. Вход на концерт будет бесплатным.

Также 14 апреля состоится дополнительный концерт томских авторов-исполнителей «Томский перекрёсток в Москве» в легендарном для бардовского сообщества столичном заведении – бард-клубе «Гнездо глухаря» на Цветном бульваре. Начало концерта в 14:00. Во время концерта будет вестись прямая видеотрансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU