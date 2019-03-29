2019-03-29T10:05:07+03:00
Спорт

Томичка завоевала «бронзу» на Чемпионате России по фристайлу

Спортсменка занимается в школе олимпийского резерва
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Победу принесли и упорство, и случайная удачаПобеду принесли и упорство, и случайная удачаФото: из открытых источников
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В Красноярске состоялся Чемпионат России по фристайлу в дисциплине «парный могул». Екатерина Огнева, представлявшая Томск, завоевала бронзовую медаль.

В первом заезде томичка выиграла 25-0, из-за падения соперницы, во втором заезде соперница не вышла на старт. В третьем заезде Екатерина проиграла «серебряному» призеру Анне Герасимовой из Санкт-Петербурга, а в заключительном проезде оказалась сильнее Антонины Дяткиной из Красноярска. Екатерина Огнева тренируется у Владимира Тюменцева в томской ДЮСШ зимних видов спорта и школе олимпийского резерва Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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