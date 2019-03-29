Томскую молодежь приглашают на квест-забег
Это спортивные соревнования с элементами игры-бродилки
В забеге определят самого быстрого и любознательного спортсменаФото: из открытых источников
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Такой необычный забег стартует в нашем городе уже завтра, 30 марта в 13.00. Начнется он на площади Новособорной. Мероприятие называется «Бегущий по Томску». Это очередной этап программы «Будь здоров!», цель которой - привлечение подростков и молодежи к здоровому образу жизни.
Организаторы решили, что интереснее бежать будет в формате квеста. Участникам предстоит заново познакомиться с достопримечательностями нашего любимого города. В ходе соревнований нужно будет искать точки с памятниками, спортивными объектами и знаковыми местами Томска.
ИСТОЧНИК KP.RU