Томскую молодежь приглашают на квест-забег

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-29T10:00:34+03:00

В забеге определят самого быстрого и любознательного спортсмена Фото: из открытых источников

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Такой необычный забег стартует в нашем городе уже завтра, 30 марта в 13.00. Начнется он на площади Новособорной. Мероприятие называется «Бегущий по Томску». Это очередной этап программы «Будь здоров!», цель которой - привлечение подростков и молодежи к здоровому образу жизни.

Организаторы решили, что интереснее бежать будет в формате квеста. Участникам предстоит заново познакомиться с достопримечательностями нашего любимого города. В ходе соревнований нужно будет искать точки с памятниками, спортивными объектами и знаковыми местами Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU