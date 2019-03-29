В томском наркодиспансере открылся кабинет первичного приема

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-29T09:54:13+03:00

Получить психологическую и неотложную помощь теперь еще проще Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Обратиться туда за консультацией могут и родственники зависимых

Изменить размер текста: A A

Раньше, чтобы попасть к наркологу, томичам нужно было сперва обратиться к своему участковому врачу. Теперь на первом приеме пациенты могут получить помощь врача психиатра-нарколога или психолога. Людям, страдающим наркологическими заболеваниями в кабинете первичного приема сразу же смогут оказать лечебно-диагностическую помощь.

- В кабинет могут обращаться пациенты с наркологическими заболеваниями, не наблюдающиеся в наркодиспансере, и их родственники. Врач подскажет, как себя вести в ситуации, когда близкие люди употребляют алкоголь или наркотики, — пояснил главный врач Томского областного наркодиспансера Дмитрий Абрамов.

Записаться на первичный прием можно по телефону контакт-центра наркодиспансера (3822) 44-34-63.

ИСТОЧНИК KP.RU