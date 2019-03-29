В томском наркодиспансере открылся кабинет первичного приема
Раньше, чтобы попасть к наркологу, томичам нужно было сперва обратиться к своему участковому врачу. Теперь на первом приеме пациенты могут получить помощь врача психиатра-нарколога или психолога. Людям, страдающим наркологическими заболеваниями в кабинете первичного приема сразу же смогут оказать лечебно-диагностическую помощь.
- В кабинет могут обращаться пациенты с наркологическими заболеваниями, не наблюдающиеся в наркодиспансере, и их родственники. Врач подскажет, как себя вести в ситуации, когда близкие люди употребляют алкоголь или наркотики, — пояснил главный врач Томского областного наркодиспансера Дмитрий Абрамов.
Записаться на первичный прием можно по телефону контакт-центра наркодиспансера (3822) 44-34-63.
ИСТОЧНИК KP.RU
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