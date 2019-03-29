Томичей просят проголосовать за дороги, которым нужен срочный ремонт

СЕГОДНЯ 09:12 2019-03-29T09:12:03+03:00

Одной из главных задач нацпроекта является привлечение общественности на всех этапах проведения работ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Интернете стартовал опрос по национальному дорожному проекту

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Официальная группа национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начала опрос томичей в социальной сети «ВКонтакте» «Дороги Томской области».

С 2017 года регион участвует в масштабном федеральном проекте по ремонту автодорог на условиях софинансирования. За этот период дорожники отремонтировали 89 участков дорог региона общей протяженностью 207,51 километра.

С 2019 года проект перешел в статус национального. За сезон планируется отремонтировать более 112 км дорог.

Одной из главных задач нацпроекта является привлечение общественности на всех этапах проведения работ. Проголосовать можно здесь. Итоги голосования будут подведены в начале апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU