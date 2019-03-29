Томичей просят проголосовать за дороги, которым нужен срочный ремонт
Официальная группа национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начала опрос томичей в социальной сети «ВКонтакте» «Дороги Томской области».
С 2017 года регион участвует в масштабном федеральном проекте по ремонту автодорог на условиях софинансирования. За этот период дорожники отремонтировали 89 участков дорог региона общей протяженностью 207,51 километра.
С 2019 года проект перешел в статус национального. За сезон планируется отремонтировать более 112 км дорог.
Одной из главных задач нацпроекта является привлечение общественности на всех этапах проведения работ. Проголосовать можно здесь. Итоги голосования будут подведены в начале апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU