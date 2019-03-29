2019-03-29T09:12:03+03:00
Схема проезда

Томичей просят проголосовать за дороги, которым нужен срочный ремонт

В Интернете стартовал опрос по национальному дорожному проекту
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Одной из главных задач нацпроекта является привлечение общественности на всех этапах проведения работ.Одной из главных задач нацпроекта является привлечение общественности на всех этапах проведения работ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Официальная группа национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начала опрос томичей в социальной сети «ВКонтакте» «Дороги Томской области».

С 2017 года регион участвует в масштабном федеральном проекте по ремонту автодорог на условиях софинансирования. За этот период дорожники отремонтировали 89 участков дорог региона общей протяженностью 207,51 километра.

С 2019 года проект перешел в статус национального. За сезон планируется отремонтировать более 112 км дорог.

Одной из главных задач нацпроекта является привлечение общественности на всех этапах проведения работ. Проголосовать можно здесь. Итоги голосования будут подведены в начале апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24