2019-03-29T09:05:14+03:00
Общество

В «Час Земли» в Томске отключат свет

Ряд организаций и университеты примут участие во всемирной акции
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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На проспекте Ленина традиционно состоится заезд «велосветлячков».На проспекте Ленина традиционно состоится заезд «велосветлячков».Фото: Евгения ГУСЕВА
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В субботу, 30 марта, во всем мире пройдет акция «Час Земли». В большинстве стран она состоится с 20.30 до 21.30 по местному времени. Томск также станет ее участником. На проспекте Ленина традиционно состоится заезд «велосветлячков». Велосипедисты украсят себя и свой транспорт гирляндами, светоотражающими элементами и проедут от Лагерного сада до театра драмы.

Активное участие примут ТГУ И ТПУ. На время акции политех традиционно отключит подсветку главного учебного корпуса, зданий Международного культурного центра и 17-этажного общежития (на улице Усова, 15б). Госуниверситет также погрузит в темноту здание главного корпуса.

Томичи, желающие присоединиться к акции, могут отключить свет и электроприборы в помещениях с 20.30 до 21.30.

Справка «КП»:

Международная акция «Час Земли» проводится ежегодно в последнюю субботу марта по инициативе Всемирного фонда дикой природы. Он призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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