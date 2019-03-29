120 участников поборются за победу на томском чемпионате парикмахеров

СЕГОДНЯ 08:49 2019-03-29T08:49:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Чемпионат пройдет уже в субботу, 30 марта, во Дворце зрелищ и спорта. Это ¼ финала чемпионата России.

Участие в турнире примут более 120 человек — мастера, юниоры и учащиеся из восьми сибирских городов Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Красноярского края. Жюри определит победителей в 50 номинациях среди парикмахеров, визажистов и мастеров маникюра.

Среди номинаций: «Прическа новобрачной», «Фантазийная прическа», «Полный модный образ». Активный интерес в конкурсах по маникюру вызвали номинации по дизайну ногтей в дисплеях «Свадебный дизайн» и ручная роспись на тему «Викинги».

В рамках чемпионата впервые состоится розыгрыш большого приза «Выиграй бьютикейс» для частных мастеров красоты, администраторов и директоров салонов. В него входят сертификаты на сумму 100 тыс. рублей от разных томских компаний и школ (спонсоры), организующих обучение в бьюти-сфере. Розыгрыш состоится в 14 часов. Подробная информация об участии в розыгрыше представлена в Instagram.

Также для гостей и участников мероприятия пройдут презентации, лотереи и розыгрыши призов от компаний-экспонентов, мастер-классы, семинары и первый фестиваль Fashion Laboratory, который включит лекции о моде, дефиле, CreativeMornings, pop-up магазин «Футболочная», PechaKucha Night Tomsk и pop-up кафе «Кафедра».

Вход на все мероприятия фестиваля Fashion Laboratory бесплатный по регистрации — https://sdc.timepad.ru/event/938475/

ИСТОЧНИК KP.RU