Томичей приглашают выбрать самую вкусную колбасу
Оценивать будут те изделия, которые идут с маркировкой ГОСТ
Выбор юных экспертов - колбаса на бутербродФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 29 марта, в торговом центре «Смайл-Сити» (ул. Учебная, 48) с 16 до 18 часов областной департамент потребительского рынка совместно с томским ЦСМ Росстандарта проведут дегустацию. Жителей приглашают попробовать и дать свою потребительскую оценку колбасе «Докторская», которая реализуется с маркировкой ГОСТ.
Оценивать внешний вид и вкус продукции местных и иногородних производителей будут также профессиональные эксперты ЦСМ Росстандарта.
ИСТОЧНИК KP.RU