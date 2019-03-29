2019-03-29T08:38:20+03:00
Общество

Томичей приглашают выбрать самую вкусную колбасу

Оценивать будут те изделия, которые идут с маркировкой ГОСТ
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Выбор юных экспертов - колбаса на бутербродВыбор юных экспертов - колбаса на бутербродФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 29 марта, в торговом центре «Смайл-Сити» (ул. Учебная, 48) с 16 до 18 часов областной департамент потребительского рынка совместно с томским ЦСМ Росстандарта проведут дегустацию. Жителей приглашают попробовать и дать свою потребительскую оценку колбасе «Докторская», которая реализуется с маркировкой ГОСТ.

Оценивать внешний вид и вкус продукции местных и иногородних производителей будут также профессиональные эксперты ЦСМ Росстандарта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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