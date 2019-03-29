Томичи предложили увеличить суточную норму ловли рыбы

СЕГОДНЯ 08:30 2019-03-29T08:30:10+03:00

Чем крупнее рыба мечты - тем лучше! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также жители просят включить наш регион в число тех, где можно повсеместно ловить сетями

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Члены комиссии по вопросам природопользования, экологии и земельных отношений комитета областного парламента обсудили инициативу жителей Колпашевского района. Местные рыбаки просят увеличить суточную норму вылова хищных видов рыб, таких. Как щука, судак, окунь, язь, налим.

В сутки можно ловить не более 10 кг (суммарно) или один экземпляр в случае, если его вес превышает 10 кг. Жители желают увеличить эту норму в два раза – до 20 килограммов в сутки.

Также колпашевцы предлагают включить нашу область в перечень районов, где разрешен любительский вылов сетными орудиями.

По словам председателя комиссии Дмитрия Никулина, жители сталкиваются с рядом проблем:

— С 1 января 2020 года ловить сетями можно будет только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Вместе с тем в федеральном законе не дана расшифровка понятия «районы Севера, Сибири и Дальнего Востока». Эти территории должны быть определены специальным постановлением Правительства. Возникает вопрос: войдет ли в этот перечень наш регион?

В настоящее время использование сетей разрешено только на рыбопромысловых участках, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства. В Томской области 107 таких рыбопромысловых участков.

ИСТОЧНИК KP.RU